Taksi köpeğe çarptı, o anları gören kadın şoka girdi

Mersin'de yola çıkan köpeklerden birine taksi çarptı, o anlar kameraya yansıdı. Kamera görüntülerinde kazayı görüp yardıma koşan kadının yaşadığı şok ve üzüntüsü dikkat çekti.

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Olay, Mersin-Antalya D 400 karayolunda Erdemli ilçesi Çeşmeli Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, mahalle içinden ana yola gelen 2 köpek yolun karşısına geçerken birine, Erdemli istikametine seyir halinde olan taksi çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan köpek yaralı halde bölgeden uzaklaştı, taksici de durmadan yoluna devam etti.

Sağ şeritte park halindeki araçtaki bir kadın ise hemen araçtan inerek olay yerine koştu. Olay karşısında şok geçirdiği tahmin edilen kadının üzüntülü halde bir süre bölgede durup ayrıldığı görüldü. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Güvenlik kamerasının bulunduğu iş yerinde çalışan Ali Altun, köpek sesi duyup kapıdan baktığını belirterek, “Köpek yaralanmış koşuyordu. Bir araçtan kadın inerek köpeğe bakmak için koştu. Köpek yaralı olunca koşarak kaçtı gitti. Daha sonra güvenlik kamerasına baktım bir taksinin köpeğe çarpıp yoluna devam ettiğini gördüm. Yardıma koşan kadın da çok üzülmüştü” dedi. (İHA)

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