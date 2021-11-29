Taksi lambasından uyuşturucu çıktı
Denizli'de ticari taksi ile uyuşturucu ticareti yapıldığı istihbaratını alan polisler araçta yaptığı incelemede zulanın taksi lambası olduğunu fark etti. Lambayı kaldıran polis altında gizlenmiş uyuşturucuya rastladı.
Denizli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ticari taksinin tavan kısmında bulunan taksi lambasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirdi.
Polis yürüttüğü istihbarat çalışmalarından Denizli'ye şehir dışından uyuşturucu getirilerek satılacağını öğrendi. Bu kapsamda yürütülen çalışmalar kapsamında şüphelilerin kullandığı ticari taksi takibe alındı. Araç Denizli sınırlarına girer girmez operasyon gerçekleştirildi. Araç içindeki 4 kişi yakalandı.
FARKLI ÇEŞİTLER DE ÇIKTI
Araçta yapılan aramada tavan kısmındaki taksi lambasına gizlenmiş çeşitli cins ve miktarlarda, satışa hazır durumda uyuşturucuya rastlandı. Sigara paketi içine gizlenen uyuşturucuya el konuldu. Şüphelilerden üçü adli makamlarca uyuşturucu madde ticareti yapma suçuyla tutuklandı.
Diğer yandan son bir haftalık çalışmalarda 340 gram metamfetamin, 107 gram esrar, 90 gram eroin, 28 adet sentetik hap, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapma suçuyla adli makamlara sevk edilen 17 şüpheli tutuklandı.