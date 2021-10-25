Taksiden indirdikleri adamı tekme tokat dövdüler

Isparta’da seyir halinde olan iki otomobil sürücüsü, kırmızı ışıkta duran bir ticari taksideki müşteriyi indirerek tekme tokat dövdü. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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İstanbul yolu üzerinde bir kavşakta dün akşam saatlerinde seyir halinde olan iki otomobil kırmızı ışıkta durduktan sonra ticari taksi içindeki müşteriyi araçtan indirip tekme tokat darp etti.

Müşteriyi “abi lütfen vurma” demesine rağmen darp eden kimliği belli olmayan şahıslar darp ettiği vatandaşı dövdükten sonra tekrar taksiye bindirdi. O anlar ise bir vatandaş tarafından anbean cep telefonuyla kaydedildi. (İHA)

