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Tamirat için çıktığı çatıdan düşüp hastanelik oldu

Konya'nın Kulu ilçesinde tamirat için çıktığı çatıdan inmek isteyen kişi merdivenden düşerek yaralandı.

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Tamirat için çıktığı çatıdan düşüp hastanelik oldu

Olay, Kulu ilçesi Yeni Mahallede bulunan tek katlı evde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, evinin çatısına tamirat yapmak için çıkan 50 yaşındaki T.Ç., tamirat işi bittikten sonra duvara dayadığı merdivenden inmek istediği sırada kayarak yere düştü.

Yaralanan T.Ç. yakınlarının çağırdığı ambulansla Kulu Devlet Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı. İHA

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