Tanıdık jandarmaya denk gelince yakayı ele verdi

Ülke genelindeki 19 ilde dolandırıcılık olayına karışan ve kesinleşmiş 17 yıl hapis cezası ile aranan zanlının kaçışı, uygulama noktasında daha önceden kendisini gözaltına alan JASAT ile karşılaşınca sona erdi.

Selami AYDIN

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Denizli'de Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Erdoğan Ö'nün kaldığı eve operasyon düzenleyerek gözaltına aldı. Şüpheli yapılan kimlik kontrolü sırasında başkası adına düzenlenmiş sahte kimliği jandarma ekiplerine göstererek kurtulmak istedi. Fakat üç yıl önce bir dolandırıcılık olayında kendisini gözaltına alan JASAT ekipleri şüpheliyi tanıdı.

19 KENTTE SUÇ İŞLEMİŞ

Erdoğan Ö'nün Denizli, Bursa ve Kütahya'da hırsızlık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından hakkında kesinleşmiş 17 yıl hapis cezası bulunduğu belirtildi. Şüphelinin üç kentte 10 ayrı olaya karıştığı ortaya çıktı. Erdoğan E'nin suç kaydı da kabarık çıktı.

Kütahya, Bursa, Denizli, Konya, Sivas, Bayburt, Antalya, Gümüşhane, Afyonkarahisar, Burdur, Mardin, Gaziantep, Erzurum, Bilecik, Manisa, Ankara, Ordu, Diyarbakır ve İzmir'de dolandırıcılık, hırsızlık, kasten yaralama suçlarından 47 suç kaydına rastlandı. Erdoğan E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu.