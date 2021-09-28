Tarihi eser kaçakçılarına 5 ilde eş zamanlı operasyon: 10 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 5 ilde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 10 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Fahrettin ÖZTÜRK

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, emniyet birimleri tarafından şüphelilere yönelik yapılan 3 ara yakalamalarda 12 kişi, şüpheli olarak belirlendi.

İstanbul'da 6 ilçede ve Ankara, Sivas, Tekirdağ ve Balıkesir'de belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlar sırasında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma kanunu kapsamında olduğu değerlendirilen çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Bu sabah saat 06:00'da düzenlenen operasyonda 10 kişinin gözaltına alındı.

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