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Tarihi eser operasyonunda 362 sikke ele geçirildi

Denizli’de tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda çeşitli dönemlere ait 362 adet sikke ele geçirildi.

Yayınlanma: 11:24 - 27 Eylül 2021 Güncellenme:
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Tarihi eser operasyonunda 362 sikke ele geçirildi

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bir süredir takibe aldıkları tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda ise farklı dönemlere ait 362 adet sikke ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan azim ve kararlılıkla aralıksız devam edilmektedir” ifadeleri yer aldı.

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