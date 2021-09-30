Haberler - Günün İçinden

Tarihi Hevsel Bahçeleri’nde anız yangını

Diyarbakır'da UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri'nde iki noktada çıkan anız yangını, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Tarihi Hevsel Bahçeleri’nde anız yangını

2015 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne alınan tarihi Hevsel Bahçeleri’nde, iki noktada öğle saatlerinde anız yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler söndürüldü.

Hevsel Bahçeleri’nde 19 Eylül’de de 3 noktada anız yangını çıkmış, alevler ekiplerin müdahalesiyle söndürülmüştü. DHA

Anız yangını kontrolden çıktı, tarlalar kül oldu İlginizi Çekebilir Anız yangını kontrolden çıktı, tarlalar kül oldu