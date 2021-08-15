Tatil yaptığı pansiyonda ölü bulundu

Antalya'nın tatil merkezlerinden Olimpos'a tatil yapan 23 yaşındaki genç kaldığı pansiyonda ölü bulundu.

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Antalya’nın Kumluca ilçesine bağlı Olympos tatil merkezine gelen 23 yaşındaki Mert Topaloğlu, bu sabah saatlerinde kaldığı pansiyon odasında ölü bulundu. Gece uyumak için girdiği odadan sabah çıkmayınca şüphelenilen gencin, kaldığı odada cansız bedenine ulaşılırken, sağlık ve jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Topaloğlu'nun cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.