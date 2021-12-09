‘Tedbirsizlik ve ihmal Marmaris’te felaket getirdi’

Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen sel felaketi ile ilgili basın açıklaması yapan CHP Muğla Milletvekili Av. Burak Erbay, "Tedbirsizlik ve ihmal Marmaris’te felaket getirdi" dedi.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşanan sel ve su baskınlarının nedeni olarak gerekli tedbirlerin alınmaması ve ihmalleri işaret eden CHP Muğla Milletvekili Av. Burak Erbay, “Yaz aylarında meydana gelen orman yangınları sonrası yanan ağaçlar kesildi. Ancak kesilen ağaçlar düzenli ve kontrollü bir şekilde depolanmadı.

Kesilen bu ağaçların dere yatağını kapatması nedeniyle böyle bir sel felaketi yaşadık. Kesim alanlarında Orman Bölge Müdürlüğü'nün gerekli önlemleri almaması sonucunda sel ve su baskınları meydana geldi” dedi.

BU FELAKET GÖZ GÖRE GÖRE GELDİ

Erbay, CHP Marmaris İlçe Başkanı Zekican Balcı ve Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ile birlikte, sel ve su baskını yaşanan Marmaris'in İçmeler mahallesinde incelemelerde bulundu. İncelemeler sonrasında açıklamalarda bulunan CHP'li Erbay, şunları söyledi:

“Sel ve su baskınlarının yaşandığı Marmaris İçmeler bölgesi yazın çıkan orman yangınlarında büyük zarar görmüştü. Maalesef o zaman da yangın öncesi alınması gereken tedbirler alınmamıştı, emniyet koridorları oluşturulmamıştı.

Yangın sonrası süreçte konunun takipçisi olduk, savcılığa suç duyurusunda bulunduk ve defalarca çağrı yaptık. ‘Buralar yağmur alan bölgeler' dedik. ‘Rize'den sonra en çok yağmur alan bölge' dedik. ‘Gerekli tedbirleri alın' diye defalarca uyardık. ‘Buralar dağlık alanlar ve derelerin olduğu bölgeler. İlk yağmurlarda buralarda sel olur, felaket olur' dedik ve maalesef dediğimiz oldu.”

KESİLEN AĞAÇLAR SELE VE SU BASKINLARINA NEDEN OLDU

Orman yangınlarının ardından, yanan ağaçların kesildiğinde düzenli ve kontrollü bir şekilde depolanmayarak çevreye saçıldığını söyleyen Erbay, “Kesilen ağaçların dere yatağını kapatması nedeniyle de sel ve su baskınını yaşadık. Sinop'ta yaşanan sel felaketinde dere yatağına depolanan kütükler suyun akışını kesmiş ve büyük bir felaket yaşamıştık. Marmaris'te de kesilen ağaçlar dere yatağını tıkadı ve sel felaketi meydana geldi. Ancak yine ders çıkarılmadığını görüyoruz” diye konuştu.

DEFALARCA UYARDIK, DİNLEYEN OLMADI

“Maalesef Marmaris yangından sonra sele de yenildi” diyen Av. Erbay, “Yangından sonra, yanan ağaçların kesim ihaleleri yapıldı. Bu süreçte Marmaris belediyemiz uyarmış ve kesimlerle ilgili dere yataklarında gerekli tedbirlerin alınmasını istemiştir. Ancak dinleyen olmadı. Ağaçlar kesildi ve dere yatakları kesilen bu ağaçlarla dolduğu için sel ve su baskını oldu. Bu alanlarda Orman Müdürlüğü gerekli tedbirleri yeteri kadar ve zamanında almamıştır.

Kesilen ağaçlar düzenli bir şekilde bölgeden uzaklaştırılmalı ve depolanmalıydı. Ancak bu yapılmadı. Diğer yandan denetlemelerin ve planlamaların yeterli olmadığı görülmektedir. Bu ihmaller nedeniyle kesilen ağaçlar dere yataklarına sürüklenmiş, sele ve su taşkınlarına neden olmuştur. Kentin içindeki dere yatakları Marmaris belediyemiz tarafından temizlenmektedir ancak ormanlık bölgelerde Devlet Su İşleri tarafından yapılması gereken temizlik çalışması yapılmamıştır” ifadelerini kullandı.

ŞOV İÇİN DOĞANIN DENGESİ BOZULDU

Ağaç kesimi yapılırken önemli yanlışlardan birinin de yanan ağaçların kökleriyle birlikte sökülmesi olduğunu da vurgulayan Erbay, “Kökler sökülünce toprak suyu tutamadı. 11 Kasım'da, ağaç dikiyorum bahanesiyle ağaçların kökleri bile temizlenerek bütün bu sel felaketinin önü açıldı. Orman Müdürlüğü'nün bölgede teraslama yapmak için bölgeye iş makinelerini soktu. Bu çalışma balçık oluşmasına neden oldu.

Yağan yağmurla birlikte bu balçık şehre doğru aktı. Evler balçıkla doldu. Marmaris Belediyesi ekipleri bugüne kadar yaklaşık 200 kamyon balçık temizledi. Orman Müdürlüğü, köklü ve güçlü bir kurum olmasına rağmen gerekli ve yeterli tedbirleri zamanında almamıştır. Liyakatsiz atamaların artık kurumları işlemez hale getirmekte olduğunu bir kez daha görmüş olduk. O yüzden buradan çağrı yapıyoruz:

Konusunda uzman, bilgili kişilerin bu kesimleri planlaması gerekiyor. Eğer bir an önce gerekli tedbirler alınmazsa daha sonra olacak sellerde bölgemiz daha büyük tehlikeyle karşı karşıya kalacaktır. Şimdi de bu sel ve su baskını ekonomik açıdan büyük bir zarar vermiştir. Yaşanan bu felaket bir kez daha göstermiştir ki AKP artık yönetemiyor. En kısa sürede dostlarımızla birlikte bu ülkeyi mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşayacağımız bir ülke haline getireceğiz” dedi.

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