Telefonla oynayan çocuk 11. kattan düştü
İstanbul Esenyurt’ta 13 yaşındaki çocuk 11’inci kattaki evlerinin penceresinin önünde telefonla oynarken pencereden düşerek hayatını kaybetti.
Esenyurt Örnek Mahallesi’nde ikamet eden 13 yaşındaki C.D. dün akşam saat 22.00 sıralarında 11. kattaki bulunan evlerinin penceresinde telefonuyla oynarken dengesini kaybedip kaldırıma düştü. Kanlar içinde yerde yatan çocuğu görenler hemen ambulans ve polis ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen ambulans ekibi yerde yatan çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hızla hastaneye kaldırdı. C.D. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polis ekipleri olay yerinde çevre güvenliğini sağlarken, olay yeri inceleme ekipleri de küçük kızın düştüğü yerde ve evinde incelemelerde bulundu. (İHA)