TEM’de zincirleme kaza

Kocaeli’nin Derince ilçesi TEM Otoyolu’nda yolcu otobüsü, TIR ve kamyonetin çarpışması neticesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

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Kaza, Kocaeli'nin Derince ilçesi TEM Otoyolu Çenedere Viyadüğünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan Erhan Ş. idaresindeki 34 NB 449 plakalı Iveco marka kamyonet, bir anda arızalanarak durdu. Aynı istikamette seyir halinde olan Hasan Ali B. idaresindeki 64 BE 895 plakalı TIR, duran kamyonete çarpmamak için yavaşlayan sürücüsü öğrenilemeyen 66 AAD 983 plakalı Mercedes marka şehirlerarası yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisi ile savrulan yolcu otobüsü de arızalanan kamyonete çarptı. Kazada TIR sürücüsü Hasan Ali B., kupa kısmında sıkışarak yaralandı.

YARALI TIR SÜRÜCÜSÜNÜ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yaralı TIR sürücüsü Hasan Ali B., sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Hasan Ali B., hastaneye kaldırıldı.

OTOYOLDA YOĞUNLUK OLUŞTU

Kazada maddi hasarın meydana geldiği yolcu otobüsünde bulunan yolcular ise farklı bir firmaya ait yolcu otobüsüne bindirilerek Kocaeli Şehirlerarası Yolcu Terminaline götürüldü. Kaza sebebiyle trafiğin tek şeritten sağlanabildiği Ankara istikametinde yoğunluk oluştu. Olay yerine çağrılan vinç yardımı ile kazaya karışan araçların kaldırılması ile trafik normale döndü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. İHA

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