Terör örgütü lehine slogan atmaktan gözaltına alınanlar serbest kaldı

HDP tarafından İstanbul'da 1 Ağustos'ta düzenlenen "Halk Buluşması" etkinliğinde terör örgütü lehine slogan attıkları belirtilen 4'ü 18 yaşından küçük 11 şüpheli gözaltına alındı. Polis, şüpheliler hakkında terör örgütü propagandası yapmaktan işlem yaptı. Ancak şüphelilerin tamamının serbest bırakıldığı öğrenildi.

HABIP ATAM

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Operasyon İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Esenyurt’ta 1 Ağustos’ta HDP tarafından organize edilen “Halk Buluşması” etkinliğinde, terör örgütü PKK lehine slogan atıldığı bilgisi üzerine polis ekipleri kamera görüntüleri üzerinden inceleme yaptı. Çalışmada 11 şüpheli tespit edildi. 4’ü 18 yaşından küçük 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3’ünün “2893 sayılı Türk Bayrağı Kanununa Muhalefet”, “Yaralama” “Hakaret”, “Tehdit” “İş yerinden hırsızlık” gibi suçlardan suç kaydı olduğu belirtildi. Emniyette “terör örgütü propagandası yapmaktan” işlemleri tamamlanan 11 şüphelinin serbest kaldığı öğrenildi.