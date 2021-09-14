Terör örgütüne finans sağlayan 2 kişi tutuklandı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 kişi PKK terör örgütüne üye olmak ve finans sağlamak suçundan tutuklandı.

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Önceki gün İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan Medet A. ile Ercan N. sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığında ifadesi alınan zanlıların tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Terör örgütüne üye olmak ve örgüte finans sağlamak suçlamasıyla mahkemeye çıkan şahıslar mahkeme heyeti tarafından tutuklandı. Tutuklanan şahıslar cezaevine gönderildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2021 yılında başlatılan soruşturma kapsamında işlem yapılan 44 kişiden, 33'ücünün tutuklandığı, 9'unun adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, 1 kişinin ise arandığı öğrenildi. (İHA)