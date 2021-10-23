Ters yöne giren araç, 3 otomobile çarptı: 4 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, ters yöne giren otomobilin 3 otomobille çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 19.00 sıralarında İnegöl ilçesi Bursa-Ankara karayolu Şehitler Mahallesi kavşağında meydana geldi. Şehitler kavşağında ters yöne giren Ali K. (73) yönetimindeki 26 AB 101 plakalı otomobil, İnegöl’den Bursa’ya seyir halinde olan Kadir K. (35) yönetimindeki 55 TH 451 plakalı otomobille, ardından Erol A. (65) yönetimindeki 16 AHL 159 plakalı otomobille ve son olarak Engin K.’nın (42) kullandığı 16 AEE 556 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobillerde Ali K., eşi Şükran K. (70), Erol A. ve eşi Fatma A. (62) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazanın ardından trafiğe kapanan yol, otomobillerin çekilmesiyle tekrar açıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA