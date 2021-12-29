TIR devrildi; tonlarca limon yola döküldü

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde otomobille çarpışan limon yüklü TIR, devrildi. Kazada, kasalardaki tonlarca limon yola döküldü.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kaza, sabah saatlerinde Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde meydana geldi. E.A. yönetimindeki 43 U 5035 plakalı otomobil, aynı şeritte giden E.K. yönetimindeki 50 AAN 381 plakalı limon yüklü TIR’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR devrildi, kasalardaki tonlarca limon yola döküldü.

Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza nedeniyle bir süre trafikte aksamalar yaşandı. Yolun temizlenmesi ile trafik yeniden normale döndü. (DHA)

İlginizi Çekebilir Otomobil ile çarpışan tır devrildi, meyve suyu kolileri yola saçıldı