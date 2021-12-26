TIR’a kaçak olarak bindiler, Sofya yerine Çanakkale’ye geldiler

Bulgaristan'a gitmek için kaçak olarak bindikleri tırda donma Edirne’de uyku molası veren Bulgar plakalı TIR'ın dorsesine gizlice binerek Sofya’ya gideceklerini zanneden 4 Afgan göçmen, aracın Sofya yerine İzmir istikametine hareket etmesiyle Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu Beldesine kadar geldiler.

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Bulgaristan’dan yüklediği Alüminyum hurdasını İzmir'e taşırken Edirne'de mola veren Bulgar plakalı TIR’ın sürücüsü uykudayken, brandayı yırtıp dorseye saklanan 4 Afgan göçmenin Avrupa'ya gitme hayali, Küçükkuyu'da son buldu.

Hurda alüminyum yüklü TIR ile Bulgaristan'a değil de İzmir'e gittiklerini anlayan ve soğuk nedeniyle donma tehlikesi atlatan göçmenler Küçükkuyu Mıhlı mevkiinde tırın brandasını yırtıp yoldan gecen araçlara işaret yapıp TIR sürücüsünün aracını durdurmasını sağladılar.

Mıhlı mevkiinde durup dorsedeki göçmenleri gören sürücü jandarmaya haber vermek için 112'yi aradı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri tuttukları tutanak ile mühürlü kapıyı açanınca içerideki 4 Afgan göçmen gözaltına alındı. İfadeleri alınan göçmenler daha sonra Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildiler. (İHA)

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