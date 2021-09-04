TIR’a yükledikleri iş makinesiyle kaçak kazıya gelen 3 kişi yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesindeki Magnesia Antik Kenti'ne TIR'a yükledikleri iş makinesiyle kaçak kazı yapmak için gelen 3 kişi jandarma tarafından yakalandı.

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Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün gece devriye sırasında Magnesia Antik Kenti’ne iş makinesi yüklü bir TIR’ın girdiğini fark etti. Şüphelilerin kaçak kazı için bölgeye geldiklerini tespit eden ekipler, 3 kişiyi gözaltına aldı.

İsmi öğrenilemeyen TIR şoförüne 4 bin 102 lira para cezası kesilirken, araç da trafikten men edildi. TIR şoförü işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen Bünyamin Ü. (35) ile Raşit Y. (45) ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı. DHA