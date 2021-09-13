TOKİ’den Arnavutköy açıklaması

TOKİ, 100 bin sosyal konut kampanyası kapsamında kuraları 2019 yılında çekilen Arnavutköy projesiyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, proje alanının tarımsal nitelikli arazi olmadığını belirtti.

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Konuya ilişkin TOKİ’den yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

* TOKİ son iki yılda dar gelirli vatandaşlarımızın ev sahibi olması için 50 bin ve 100 bin sosyal konut kampanyaları düzenlemiştir. Bu kampanyalarda İstanbul özelinde satışa sunulan 16 bin 300 sosyal konuta, 673 bin 693 başvuru yapılmıştır.

* Yine aynı şekilde bazı haberler ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın açıklamasına konu olan ve 100 bin sosyal konut kampanyası kapsamında kuraları 2019 yılında çekilen Arnavutköy projesinde 3 bin 750 konuta 135 bin 569 başvuru yapılmıştır.

* Bu konutlara dar gelirli, evi olmayan ve İstanbul’da ikamet eden vatandaşlarımız başvurabilmiştir. Bu projelerin amacı iddia edildiği gibi para kazanmak değil, evi olmayan vatandaşlarımızı konut sahibi yapmaktır.

“PROJEDE MERA TAŞINMAZI BULUNMAMAKTADIR”

Proje alanının tarımsal nitelikli arazi olmadığının vurgulandığı açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

* Bazı yayın organlarında Arnavutköy projesi alanı için tarla ifadesi kullanılarak sanki TOKİ tarımsal nitelikli araziye konut yapacak algısı yaratılmaya çalışılmıştır. Proje alanı kesinlikle tarımsal nitelikli arazi değildir.

* Yine iddia edildiği gibi proje alanı içerisinde 4342 sayılı Mera Kanununa tabi bir mera taşınmazı bulunmamaktadır. Ayrıca ortada satışı yapılan herhangi bir taşınmaz veya arsa satışı da söz konusu değildir.

* Yapılan işlem Sosyal Devlet anlayışıyla kendisi ve aile bireyleri üzerinde herhangi bir şekilde evi olmayan vatandaşlarımıza yönelik sosyal konut projesinin ihalesidir.

“TÜM ŞARTLAR YERİNE GETİRİLEREK İHALE GERÇEKLEŞECEKTİR”

Tüm şartların yerine getirilerek ihalenin yapılacağının vurgulandığı yazılı açıklamada, şöyle denildi:

* Bazı gazeteler Arnavutköy sosyal konut projesi sessiz sedasız ihaleye çıkıldığını iddia ederken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu TOKİ’nin şov yaptığı ve ihale yapılmadığı açıklamasını yapmıştır.

* İhale, kanunda öngörüldüğü üzere tüm şartlar yerine getirilerek 6-7 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Yani TOKİ şov değil tüm gayretiyle evi olmayan İstanbullu vatandaşlarımıza konut yaparak onlara sıcak bir yuva olmaktadır.

* Böyle derdi olmayan sorumluluk makamında oturup çözüme katkı vermesi gerekenler ne yazık ki açıklamalarıyla şov yapmakta vatandaşlarımızın konut sahibi olmalarını engellemeye çalışmaktadır.

* Pandemi süreci dâhil tüm tedbirleri alarak şantiyelerde faaliyetlerini ara vermeden yürüten ve tüm bu engelleme hamlelerine rağmen evi olmayan İstanbullu vatandaşlarımıza sıcak yuva olan TOKİ ile ilgili İBB Başkanı’nın açıklamalarını yüce milletimizin takdirine sunarız. DHA