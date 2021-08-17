Trafik polisinden kaçan motosiklet faciaya neden oldu

Muğla'nın Ula ilçesi yakınlarında gece yarısı kullandığı motosiklet ile seyir halinde olan 16 yaşındaki ehliyetsiz genç, polisleri görünce ışıklarını kapatıp ters yönde kaçmaya başladı. Karşıdan gelen otomobille çarpışan genç yaşamını yitirdi, arkadaşı ağır yaralandı.

YAŞAR ANTER

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Muğla’nın Ula İlçesi'ne bağlı Akyaka Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada 16 yaşındaki Mirkan Alpay kullandığı 48 TH 424 plakalı motosiklet ile Marmaris kavşağına doğru ilerlerken trafik polislerinin kontrol yaptığını gördü.

IŞIKLARINI KAPATIP TERS YÖNDE KAÇMAYA BAŞLADI

Ehliyetsiz olduğu iddia edilen Alpay, ışıklarını kapatıp karşı şeride geçerek ters istikamette kaçmaya çalışırken karşı yönden gelen ve Özer Çelik'in kullandığı 48 J 6013 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazadan sonra yaklaşık 20 metre sürüklenen Menteşe Turgutreis Anadolu Lisesi 11. Sınıf öğrencisi Mirkan Alpay ve arkasında oturan arkadaşı 18 yaşındaki Mehmet Deniz ağır yaralandı. Vatandaşların çağırdığı ambulans ile Muğla Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Alpay yaşamını yitirirken, Mehmet Deniz'in yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü ve durumunun ağır olduğu belirtildi. Alpay'ın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı, sürücü Özer Çelik gözaltına alındı.