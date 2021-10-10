Traktöre çarpmamak için manevra yaptı, hayatından oldu

Aksaray'ın Eskil ilçesinde iddiaya göre yola çıkan traktöre çarpmamak için manevra yapınca şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Muhammed Ali Keskin (19) hayatını kaybetti.

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Kaza, saat 20.00 sıralarında Eskil ilçesi Ortakuyu köyü yakınlarında meydana geldi. Muhammed Ali Keskin yönetimindeki otomobil, iddiaya göre yola çıkan traktöre çarpmamak için sürücüsü manevra yapınca kontrolden çıktı.

ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Direksiyon hakimiyetinin kaybolduğu otomobil şarampole devrildi. Kazada sürücü Keskin yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Muhammed Ali Keskin, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. DHA

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