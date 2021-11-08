Tren traktörü ikiye böldü

Denizli'de, İzmir – Denizli seferini yapan yolcu treni hemzemin geçitte pamuk taşıyan traktöre çarptı. Pamuk taşıyan çiftçinin traktörü ikiye bölündü.

Selami AYDIN

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Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde hemzemin geçitte uyarıya rağmen durmayarak karşıya geçmeye çalışan çiftçi Vedat Baydil'in traktörüne İzmir – Denizli seferini yapan yolcu treni çarptı. Baydil'in yaralı olarak kurtulduğu kazada traktör ortadan ikiye bölündü.

UYARILARA RAĞMEN GEÇMEK İSTEDİ

Kaza saat 10:00 sıralarında Kumkısık Mahallesindeki hemzemin geçitte meydana geldi. Vedat Baydil (42) kullandığı 06 PKZ 18 plakalı traktörle pamuk taşırken, kontrolsüz hemzemin geçitten uyarılara rağmen geçmek istedi. Baydil'in kullandığı traktör rayların üzerindeyken, İzmir-Denizli seferini yapan yolcu treni çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle traktörün motor kısmı parçalandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hayati tehlikesi olmayan yaralı Baydil, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde bir süre yere oturarak kendine gelmeye çalışan Baydil’i zor anlarında köylüleri teselli etti. Kazada traktör kullanılmaz hale gelirken, yaklaşık 1 saat kapalı kalan tren yolu ekiplerin çalışmasının ardından tekrar açıldı.

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