Tunç Soyer’den Murat Dağı için “Milli Park” çağrısı

Ege Belediyeler Birliği ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Gediz Nehri’nin kurtarılmasına yönelik girişimlerini sürdürüyor.

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İzmir Körfezi’ne akan Gediz Nehri'ndeki kirlilik kaynaklarını tespit etmek için “Temiz Gediz Temiz Körfez” sloganıyla çıktığı 4 günlük havza gezisi boyunca Gediz'in 401 kilometrelik yatağında incelemelerde bulanan Ege Belediyeler Birliği ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 12 maddelik kurtuluş reçetesi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Kuraklık nedeniyle can çekişen Marmara Gölü'ne hayat vermek için DSİ 2. Bölge Müdürlüğü'ne yazı yazarak göle bu yıl içinde bir milyon metreküp su vermek için başvuru yapan, Gediz'i kirleten kaynaklara dikkat çekmek ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı, Uşak, Manisa ve Kütahya Valilikleri ile İl Özel idareleri, belediye başkanlıkları ve kirliliğe neden olan kurumlara yazı gönderen Başkan Soyer'den yeni bir hamle daha geldi.

GEDİZ HAVZASI İÇİN BÜYÜK TEHLİKE

Ege Belediyeler Birliği Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Murat Dağı'nda yapılmak istenen maden ocaklarının bölgedeki içme ve sulama amaçlı kullanılan barajlara, bitki örtüsüne, bölgede yaşayan tüm canlılara ve Gediz Havzası'nda yaratacağı tehlikelere dikkat çekti ve Murat Dağı'nın Milli Park ilan edilmesini istedi.

DOĞAYI KORUYALIM

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bu doğrultuda bir yazı gönderen Başkan Soyer, “Ülkemizin önemli nehir havzalarından olan Gediz, Kütahya ili Murat Dağı'ndan doğup Ege Denizi'ne ulaşıyor. Havza uzun yıllardır kirlilik ve kuraklık sorunu yaşıyor, Murat Dağı'nın bulunduğu bölgede nikel-kobalt, kurşun, çinko ve bakır madenleri ve zenginleştirme tesisleri için ruhsat alınıyor ya da alınmak isteniyor. Bu alanların tamamı karaçam ağaçlarından oluşuyor. Ayrıca Murat Dağı endemik bitki türleriyle Türkiye'de önemli doğa alanı statüsünde. Bazı bitki türleri dünya genelinde yalnızca Murat Dağı'nda bulunuyor. Yırtıcı kuşlar başta olmak üzere pek çok kuş için de bölgesel ölçekte öneme sahip. Tehlike altında olan ve korunması gereken kelebek türleri de bu bölgede yaşıyor. Bölgeye hayat veren Gediz Nehri'nin kaynağı Murat Dağı ve çevresinin korunması, kazanılması ve tanıtılması amacıyla 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamında Milli Park ilan edilmesinde önem ve yarar görüyoruz. Doğa ve eşsiz kaynaklarımızın korunması konusunda Bakanlığımızın gerekli tüm işlemleri yapacağına inanıyorum” dedi.

Ege Belediyeler Birliği ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Temmuz ayında “Temiz Gediz, Temiz Körfez” sloganıyla dört gün süren Gediz Havzası turuna çıkmış, turun ilk gününde Gediz'in doğduğu Murat Dağı'nda incelemelerde bulunmuştu. Murat Dağı'nda Karapınar Şelalesi'nden su içen Soyer, “Dünyanın belki de en güzel noktalarından birindeyiz. Kaynağından pırıl pırıl akan su geçtiği güzergahlarda insan eliyle kirleniyor, bu eşsiz güzellik tüketiliyor. Cam gibi berrak, lezzetli su aktıkça zehre dönüşüyor. Bu güzelliği, hayat kaynağını kimsenin tahrip etmeye hakkı yok. Bizler doğayı, suyu ve toprağı koruyup gelecek kuşaklara miras bırakacağız” demişti.

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