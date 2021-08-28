Tunceli’de teröristlere ait 2 sığınak imha edildi

Tunceli kırsalında terör örgütlerine yönelik jandarma, polis ve güvenlik korucularından oluşan 1062 personelle düzenlenen 'Eren-7 Mercan Munzur' operasyonunda içinde silah ve mühimmatların bulunduğu 2 sığınak imha edildi.

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Tunceli kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca, jandarma komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ile Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan 1062 personelin katılımıyla düzenlenen ‘Eren-7 Munzur Mercan operasyonu devam ediyor.

Sarp, kayalık ve dar bir vadiye sahip olan Pülümür Vadisinde hava destekli sürdürülen operasyonda güvenlik güçlerince bölgede yapılan aramada teröristlerin kullandığı 2 sığınak tespit edildi.

Yapılan aramada, 2 piyade tüfeği ile o tüfeğe ait 62 fişek, 1 el bombası, 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, 1 adet 4’lü pil bloğu, 1 güneş paneli, 5 akü, 70 metre tel, 350 metre sera naylonu, 60 metre elektrik kablosu, 30 cep sobası ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Delil niteliği taşıyan malzemelere el konulurken, 2 sığınak da içindeki malzemelerle imha edildi. DHA