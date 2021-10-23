Tunceli’deki sır ölümün şüphelileri kanlı kıyafetlerini silerken kameraya yakalandı

Tunceli'de 3 gün önce tabiat parkında cesedi bulunan 42 yaşındaki Bülent Demirkaya'nın, birlikte içki içtiği 2 arkadaşı tarafından öldürüldüğü belirlendi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin cinayeti işledikten sonra bir büfeye giderek, kanlı ve çamurlu kıyafetlerini temizlediği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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Tunceli-Erzincan karayolunun 10’uncu kilometresindeki Örenönü Tabiat Parkında 20 Ekim günü yürüyüş yapan bir kişi, yerde hareketsiz yatan erkeği görüp ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde bu kişinin öldüğü belirlendi. Cesedin, üzerindeki ceketin cebinden çıkan kimlikle Bülent Demirkaya’ya ait olduğu belirlendi. Demirkaya’nın başında darp izi olduğu saptandı.

KAMERALAR ELE VERDİ

Olayla ilgili soruşturma başlatan Tunceli Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Cinayet Büro ekipleri bölgedeki güvenlik ve mobese kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. İncelemelerde, Bülent Demirkaya’nın, arkadaşları S.B. (25) ve C.E.A. (25) ile birlikte 20 Ekim günü akşam saatlerinde Örenönü parkına yakın mesafedeki büfeye giderek içki satın aldıkları belirlendi.

İlerleyen saatlerde geri dönen S.B. ve C. E. A.’nın elbiselerinin dağınık olduğu, ıslak mendil alarak üzerlerindeki kanları silmeye çalıştıkları tespit edildi. Tabiat parkında görevli Ç.Y.’nin de grupla birlikte alkol aldığı saptandı. Bunun üzerine 3 şüpheli gözaltına alındı.

Dün akşam, emniyetteki sorguları tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Uyuşturucu kullanma suçundan kayıtları bulunan S.B ve C.E.A. Kasten adam öldürme suçundan tutuklandı, Ç.Y. ise adli kontrol şartıyla şerbet bırakıldı. Tutuklanan şüpheliler, ifadelerinde içkili olduklarını ve hiçbir şey hatırlamadıklarını söyledi.

Bu arada, şüphelilerin kıyafetleri ve üzerlerindeki doku örnekleri ile Bülent Demirkayanın üzerinde elde edilen bulgular ve doku örnekleri Polis Kriminal Dairesine gönderildi. DHA