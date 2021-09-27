Tur midibüsü hareket halindeyken alev topuna döndü
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir tur şirketine ait midibüs Söke Kuşadası arasında hareket halindeyken alev topuna döndü. Arkadan gelen otomobil sürücülerinin uyarması üzerine güvenlik şeridinde duran midibüsteki yolcular canlarını zor kurtardı.
Bodrum Havalimanı’ndan aldığı 17 turisti Kuşadası'na getiren bir turizm şirketine ait Orhan Develi yönetimindeki tur midibüsünün motor bölümünde, Söke Kuşadası yolunda Granta yokuşunda bilinmeyen bir yangın çıktı. Arkasından alevlerin yükseldiğini gören yoldaki sürücüler şoförü uyardı. Aracı son anda yol kenarına çeken Develi, turistleri tahliye etti.
OTOBÜS ALEV ALEV YANDI
Turistlerin araçtan uzaklaşmasıyla birlikte alev topuna dönen midibüs dakikalar içinde küle döndü. TÜRSAB Kuşadası Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Eda Yurtcan, turistlerin burnunun dahi kanamadığını, hepsinin tatil yapacakları otellere yerleştirildiğini söyledi.