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Turistik bölgelerdeki suç örgütlerine operasyon

İçişleri Bakanlığı, turizm sezonunun sonuna yaklaştığımız bu günlerde sezon süresince yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği illerde yerel ve bölgesel organize suç örgütü faaliyetlerinde bulunan suç gruplarına yönelik sahil şeridinde bulunan illeri ve turistik diğer büyükşehirleri de kapsayacak şekilde “Sahil Rüzgarı-2” kod adlı operasyon başlatıldığını açıkladı.

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Turistik bölgelerdeki suç örgütlerine operasyon

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Turizm sezonunun sonuna yaklaştığımız bu günlerde sezon süresince yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği illerimizde yerel ve bölgesel organize suç örgütü faaliyetlerinde bulunan ve bu suç örgütlerine silah temini gerçekleştirdikleri anlaşılan suç gruplarına yönelik; sahil şeridinde bulunan illerimizi ve turistik diğer büyükşehirlerimizi de kapsayacak şekilde “Sahil Rüzgarı-2” kod adlı operasyon başlatıldı” denildi.

Bu kapsamda, yetkili İl Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda ve KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya, Aydın, Adana, Bursa, Çanakkale, İzmir, Kocaeli, Mersin ve Muğla olmak üzere 9 ilimizde ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Yağma, Tefecilik, Tehdit ve Silah Kaçakçılığına Muhalefet ' suçlarını işleyerek kamu güvenliği ve barışına tehdit oluşturdukları tespit edilen toplam 183 şüpheli şahsa yönelik 5 Ekim 2021 tarihinde “Sahil Rüzgârı-2” kod adlı eş zamanlı planlı operasyonlar gerçekleştirildiği kaydedildi. (İHA)

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