Turistleri milyonlarca lira dolandıran şebekeye operasyon

Muğla ve İzmir'de, banka hesaplarını ele geçirdikleri İngiliz turistleri toplam 32 milyon lira dolandırdıkları ileri sürülen şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı.

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Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışması ile Marmaris’e tatile gelen İngiliz turistlerin İngiltere bankalarındaki mevduat hesaplarını ele geçiren ve bazı hesap sahipleri ile ortak hareket eden dolandırıcılık şebekesini deşifre etti. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde şebeke, 3 ay boyunca teknik ve fiziki takibe alındı.

YÜKLÜ MİKTARDA PARA TRAFİĞİ TESPİT EDİLDİ

Şüphelilerin banka hesaplarında yüksek miktarda para trafiği tespit edildi. Takibin ardından dün Muğla’nın Menteşe, Marmaris ve Bodrum ilçeleri ile İzmir’de 11 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda dolandırıcılık şebekesinin yönetici konumundaki S.A., N.A., Ö.T., B.Ç., E.D., E.D., B.A., M.A., A.S., T.B. ve İ.Ö. yakalanarak, gözaltına alındı.

Şüphelilerin, hesap bilgilerini ele geçirip, İngiltere bankalarından kredi çekerek, toplam 32 milyon lira dolandırdıkları belirlendi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada ise ruhsatsız 2 tabanca, 47 mermi, bir miktar esrar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.A., B.Ç., B.A., N.A. ve T.B., tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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