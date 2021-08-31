Türk Metal-Sen işten çıkarılan 58 üyesi için eylem yaptı

Türk-İş'e bağlı Türk Metal-Sen Manisa 1 Nolu Şubesi, OSB’de faaliyet gösteren Metalsan firmasından mobing ve baskı iddiasıyla işten çıkartılan 58 sendika üyesi için eylem yaptı.

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Türk Metal Sendikası Manisa 1 Nolu Şubesi, Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde(OSB) faaliyet gösteren ve 131 çalışanı bulunan Metalsan firmasında 58 sendikalı üyenin işten çıkartılmasını protesto etmek için fabrika önünde eylem yaptı.

DAHA ÖNCE DE 17 KİŞİ İŞTEN ÇIKARTILMIŞ

Sendikası üyesi kalabalık bir grup ile fabrikanın önünde eylem yapan Türk Metal-Sen Manisa 1 Nolu Şubesi'nin başkanı Ercan Dereli, firmanın 2019 yılında sendikanın fabrikada örgütlenmeye başladığı dönemde 17 işçiyi işten çıkarttığını ifade ederek, geçen 3 yıllık süreçte işçi kıyımlarının devam ettiğini söyledi. Şube Başkanı Dereli, bakanlığın yetki vermesinin ardından firmanın sendikal mücadeleye karşı olumsuz tavırlarının devam ettiğini belirterek şöyle konuştu:

“Yetkili sendikası başvuru sırasında işten çıkartılan 17 arkadaşımız için hukuksal mücadelemizi başlatmıştı. Sendikalı işçilerimiz başlattıkları hukuksal mücadelesini kazanırken, 3 üyemizin mücadelesi devam ediyor. Bakanlığın bize yetki vermesinin ardından firma itiraz davası açmasına rağmen, bu davayı da kaybetmiştir. Ancak sendikal mücadele karşı mücadelesini sürdüren firma yetkilileri iş yerindeki 73 sendikalı üyemizi 7 ay boyunca ücretsiz izne çıkarmıştır. 7 ay boyunca haksız yere ücretsiz izne çıkarılarak ücret kaybına uğrayan sendikalı üyelerimiz ücretsiz izin uygulaması sona erdikten sonra çalıştıkları işyerlerine girişlerine izin verilmeyerek yeni kiralanan ve çalışmaları koşulları elverişsiz olan fason işyerinde çalışmaya zorlanmıştır.”

58 SENDİKALI İŞÇİ DAHA İŞTEN ÇIKARTILDI

Firmanın yeni işyerinde işçi ve iş sağlığı koşullarının sağlanmadığını, gerekli yangın tedbirlerinin olmadığını iddia eden Şube Başkanı Dereli ayrıca, yeni iş yerinde sendikalı işçilere görev tanımına uygun olmayan işlerin yaptırılmaya çalışıldığını ifade etti.

Firmanın yeni işyerinde sendikalı işçilerin görev tanımına uygun işlere görevlendirilmeyi beklerken haksız yere işten çıkartıldığını belirten Dereli, şu ifadelere yer verdi:

“Yeni iş yerinde kapasite olarak aynı anda çalışabilecek işçi sayısının çok sınırlı olması ve görev tanımına uygun iş olmadığı için, çalışamayan 61 üyemize göstermiş oldukları yerde oturmaları söylenmiştir. Bu süreçte çalışamayan 61 üyemiz eski yaptıkları işleri tekrardan yapmayı beklerken işveren iş yavaşlatma ve kanunsuz grev gibi asılsız suçlamalarla üyelerimize birçok defa tutanak tutarak savunmalarını istemiş ve haklarında dava açmıştır. Her türlü baskı ve mobbinge karşı direnen üyelerimiz vermiş oldukları savunmalarında iş yeri taşınmadan önceki kullandıkları makinelerin yeni iş yerinde olmadığı, görev tanımına uygun işler olmadığı için oturduklarını, iş yavaşlatma grev yapma gibi bir amaçları bulunmadığını ısrarla dile getirmişlerdir.

Üyelerimiz her beyanlarında kendi işleri verildiği takdirde çalışmaya hazır olduklarını çalışmaya devam etmek istediklerini işverene bildirmişlerdir. İşverenin kendi yer gösterip oturttuğu görev tanımına uygun iş olmadığı için çalışamayan 61 üyemize maaşları ve SGK primleri yatırılmamıştır. 7 ay boyunca haksız yere ücretsiz izne çıkarılarak gelir kaybına uğrayan üyelerimiz bir kez daha mağdur edilmiş, ekmekleriyle oynanmıştır. Bunun üzerine 26 Ağustos 2021’de üyelerimize kıdem tazminatlarını vererek işyerinden ayrılmalarını teklif eden işveren emekçilerin anayasal hakkı olan sendikal özgürlüğünü adeta satın almaya çalışmıştır. Kararlı duruşlarından asla ödün vermeyen üyelerimizi haklı davalarından döndüremeyeceğinin farkına varan işveren, sendika karşıtlığını bir kez daha göstererek 58 üyemizin iş akitlerini 26 ve 27 Ağustos 2021’de 25. maddeden kanunsuz şekilde feshetmiştir.”

“BÜTÜN HUKUKSUZLUKLARIR KARŞISINDA OLACAĞIZ”

Ekonomik sıkıntıların yaşadığı ve işçilerin geçinmekte zorlandığı bir dönemde işten çıkarmaların hukuksuz olduğunu söyleyen Şube Başkanı Dereli, işten çıkartılan 58 işçinin haklarının hukuksal yolda arayacaklarını dile getirdi. Şube Başkanı Dereli açıklamasında şu sözlere yer verdi:

“Metal-Sen iş yerinde işçi kıyımı yaşanmıştır. Anayasal hakları olan sendika üyeliklerine sahip çıkan suçsuz günahsız 58 işçi işten atılmıştır. İşveren açıkça hukuk dışı davranışlar sergilemiştir. Üyelerimiz sendika üyesi olma haklarını kullandıkları için mağdur edilmiştir. Üyelerimizin hak ve menfaatlerine karşı yapılan bütün hukuksuzların karşısında olacağız. Hukuki mücadelemiz sürecektir, işveren er ya da geç sendikalı çalışma özgürlüğünü ihlal ettiği için cezai sorumluluklar ve tazminat ödeme yükümlülükleri ile karşı karşıya kalacaktır.”

Dereli’nin açıklamasının ardından fabrika önünde toplanan sendikalı işçiler bir müddet “İşçiyiz Haklıyız, Kazanacağız” sloganı attıktan sonra eylemlerini sonlandırdı.