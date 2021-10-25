Türk Yıldızları’ndan nefes kesen gösteri

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, 21. Uluslararası Fethiye Ölüdeniz Hava Oyunları kapsamında Fethiye' de gösteri uçuşu yaptı. Türk Yıldızları'nın gökyüzündeki zor ve estetik hareketleri, izleyenleri büyüledi.

Sozcu.com.tr

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Dalaman Hava Meydan Komutanlığına konuşlanan Türk Yıldızları gösteri timi, Fethiye'ye geldi. Çalış ve Koca Çalış plajlarında düzenlenen gösteri öncesinde, Türk Hava Kurumu'na bağlı paramotorlar uçuş yaptı. Daha sonra Fethiye semalarına yükselen akrobasi timindeki 6 pilotun gösterisi, plajları dolduran halk tarafından ilgiyle izlendi.

PİLOTLARIN TEHLİKELİ HAREETLERİ İZLEYİCİLERİ BÜYÜLEDİ

Fethiye Belediyesi Başkan Vekili Taner Boz, Başkan Yardımcısı Oğuz Bolelli ve meclis üyeleri vatandaşlarla birlikte gösteriyi takip etti. Dünyada, savaş uçağıyla gösteri yapan tek tim olan ve şimdiye kadar milyonlarca izleyiciyle buluşan Türk Yıldızları’nın zor ve estetik hareketleri, izleyenleri heyecanlandırdı. Yaklaşık 30 dakika boyunca süren gösteriyi çok sayıda Fethiyeli yanı sıra, turistler ve Fethiye'deki yerleşik yabancılar da takip etti.