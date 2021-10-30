Türkiye’den Yunanistan’a geçmeye çalışan 400 göçmen için Akdeniz’de kurtarma operasyonu

Akdeniz’de Türkiye’den hareket eden bir kuru yük gemisinde bulunan 400 göçmeni kurtarmak için operasyon başladığı duyuruldu. Operasyonun Akdeniz’de son yıllarda yapılan en büyük kurtarma operasyonu olduğu belirtildi.

Yaşar ANTER

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Türkiye'den hareket eden bir kuru yük gemisinde 400 göçmenin bulunduğu ve Girit Adası açıklarında batma tehlikesi geçirdiği açıklandı. Yunanistan medyasında ‘son dakika haberi’ olarak duyurulan olayda Yunanistan sahil güvenlik gemileri ile helikopterlerinin Girit adası açıklarında Türk bayraklı bir yük gemisinin içerisindeki 400 göçmeni kurtarmak için geniş çaplı bir operasyon başlattığı açıklandı.

AKDENİZ'DE SÜRÜKLENDİLER

Girit'in güneyinde görülen gemide 400'ün üzerinde insan olduğu ve Türkiye'den hareket ettikleri belirtildi. Eski kuru yük gemisinin motorlarının bozulduğu ve Akdeniz'de sürüklenmeye başlaması nedeniyle göçmenlerin yardım istediği belirtildi.

Söz konusu geminin, Yunan açık deniz gemisinin yardımıyla güvenli bir yere çekildiği kaydedilirken, bu operasyonun son yıllarda Doğu Akdeniz'de yapılmış en büyük kurtarma operasyonu olduğu belirtildi. Geminin İtalya’ya gittiği ve göçmenlerin arasında organizatörlerin de bulunduğu belirtildi.

TÜRKİYE'YE BİLGİ VERİLDİ, GEMİ KERPE'YE ÇEKİLDİ

Yunanistan sahil güvenlik ekiplerinin denetiminde geminin Akdeniz’in ortasındaki Kerpe Adası'na (Karpathos) çekildiği ve Türk bayraklı gemide bulunan 400 göçmenin iadesi içen Türk Dışişleri Bakanlığı ile temasa geçildiği açıklandı.