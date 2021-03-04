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Tütün kaçakçılarına operasyon

İstanbul’un Güngören ve Arnavutköy ilçelerinde düzenlenen operasyonda, satışa hazır doldurulmuş makaron ve kaçak tütün ele geçirildi. Üç şüpheli gözaltına alındı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:01, 04/03/2021
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Tütün kaçakçılarına operasyon

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaçak tütün ve makaronların piyasaya sürüleceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Sigara ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, Güngören ve Arnavutköy ilçelerinde 4 ayrı depoyu basan polis, depolarda 259 bin 800 dal satışa hazır içi doldurulmuş makaron, 1 milyon 332 bin 200 adet boş makaron ve 30 kilosu nargile tütünü, 234 kilogramı da normal olmak üzere 264 kilo tütün ele geçirdi. Yakalanan üç kişi gözaltına alındı. (İHA)

Emniyet istanbul operasyon Polis sigara