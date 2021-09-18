Ugandalı üniversite öğrencisi Konyaaltı sahilinde boğuldu

Antalya'da 22 yaşındaki Ugandalı üniversite öğrencisi, serinlemek için girdiği denizde boğuldu.

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Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi 22 yaşındaki Jarimu Menya sabah saat 10 sıralarında Konyaaltı Sarısu Plajı’na gitti. Deniz dalgalıydı. Menya, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Sudaki hareketlenmeyi görenler ve cankurtaranlar yardıma koştu.

Menya denizden çıkartıldı. Durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahaleye rağmen Menya, kurtarılamadı.

Uganda uyruklu öğrenci Menya’nın cansız bedeni olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Kumların üzerinde yatan cenaze ve polis ekiplerinin çalışmasına rağmen, bazı tatilcilerin yüzmeye devam ettiği görüldü.