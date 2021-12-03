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Üniversiteliye taciz girişimi: Önce tekme tokat dayak yedi sonra tutuklandı

Üniversite öğrencisine kampüs çıkışı cinsel tacizde bulunmaya çalışan H.G. (30), çevredekiler tarafından tekme tokat dövüldü. Hastaneye kaldırılan H.G., tedavisinin ardından tutuklandı.

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Üniversiteliye taciz girişimi: Önce tekme tokat dayak yedi sonra tutuklandı

İddiaya göre H.G. Bülent Ecevit Üniversitesi önünde kampüsten çıkan kız öğrenciyi kendisine çekerek, karanlık alana sürüklemeye çalıştı.

Öğrencinin çığlık atması üzerine koşarak gelen çevredekiler, H.G.’yi dövmeye başladı. Tekme tokat dövülen H.G.’yi olay yerine gelen polis ekipleri aldı.

Vücudunda ve başında darp izleri bulunan H.G., Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. H.G., işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Yüzde 25 engelli raporunun bulunduğu öğrenilen H.G., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

H.G., Ağustos ayında da aynı bölgedeki kız yurdunun karşısında uygunsuz hareketler yaptığı iddiasıyla çevredekiler tarafından darbedilmiş, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.
DHA

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