Üniversitenin personel daire başkanı hemşireyi darbetti iddiası

Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin Acil Servisine göğüs ağrısı şikayetiyle başvuran Düzce Üniversitesi Personel Daire Başkanı Mehmet K., kendisiyle ilgilenilmediğini iddia ederek hakaretler edip, hemşire Merve H.'yi darbettiği ileri sürüldü. Hemşire şikayetçi olurken, rektörlük, Mehmet K.'nın görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

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Düzce Üniversitesi’nde Personel Daire Başkanı olarak görev yapan Mehmet K., sabah saatlerinde Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinin Acil Servisine göğüs ağrısı şikayetiyle başvurdu.

Mehmet K., kendisiyle ilgilenilmediği iddiasıyla acil serviste hakaret etti. Triyaj önünde fenalaştığını belirten Mehmet K., tekerlekli sandalyeye alınırken “Allah belanızı versin” diye bağırıp savurduğu yumruk, hemşire Merve H.’nin göğsüne denk geldi.

Bunun üzerine acil serviste ‘beyaz kod’ verilerek Mehmet K. alandan uzaklaştırıldı. Hemşire Merve H. ise hastane polisi aracılığıyla Mehmet K.’den şikayetçi oldu. Yaşananları gören doktor ve hastalar da tanık olarak tutanağa imza attı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Olayla ilgili Düzce Üniversitesi Rektörlüğü’nden yapılan açıklamada, “Üniversitemiz Hastanesi Acil Servisi’nde 26 Kasım tarihinde yaşanan şiddet olayına ilişkin olarak Rektörlüğümüzce bilgi sahibi olunmasını takiben ivedilikle ilgili hakkında soruşturma başlatılmış ve soruşturmanın selameti açısından ilgili hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmıştır. Üniversitemiz her türlü şiddete karşı, kurumsal yaklaşımını sürdürmekte olup bu duruşunu kurum kültürünün bir parçası haline getirmiştir” denildi. DHA