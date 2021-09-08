Üreticilerin fındık kurutma mesaisi

Ordu’nun yüksek kesimlerinde hasadı tamamlanan ancak yağışlı havalar nedeniyle kurutulamayan fındık, üreticiler tarafından şehir merkezine getirilerek, uygun arsalarda kurutuluyor.

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Ordu'da sahil kesimlerinde 7 Ağustos tarihi olarak belirlenen hasat sezonu tamamlanırken, fındıklarını toplayan üreticiler mahsullerini kurutmanın arayışına düştü. Özellikle yüksek kesimlerdeki mahallelerde yaşayan vatandaşlar, havaların yağışlı olması nedeniyle, topladıklarını kırsal mahallelerden şehir merkezine taşıdı.

Bazı üreticiler, kent merkezindeki evlerinin önlerine mahsullerini sererek kurutmaya çalışırken, şehir merkezinde evleri bulunmayan üreticiler de büyük arsaların yolunu tuttu. Üreticiler, kamyonetler yardımıyla getirdikleri fındıklarını burada kurutmaya çalışıyor, geceleri ise başında nöbet tutuyor.

Fındık üreticilerinin boş arsalardaki bu beklentileri ise çadır kentleri andırırken, bazı üreticiler ise fındıklarını tarladan topladıkları gibi arsalara getirerek, burada patoz yardımıyla tanelerine ayırıyor.

GECELERİ ÇADIRLARDA KALIYORLAR

İzmir'den Ordu'ya fındık hasadı için gelen ve fındıklarını kurutmak için boş arsaya geldiklerini belirten Döndü Tekşal, “Fındığımı köyde kurutamadım, Ordu merkeze getirdim. Yüksek kesimlerde yağışlı hava olduğu için kurutamadık, inşallah burada kuruturuz. Geceleri arkadaşlar çadırda ve araçlarda kalıyorlar, kendi hasadımız olduğu için bunlara katlanıyoruz” dedi.