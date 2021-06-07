Üsküdar Kaymakamlığı’ndan Kadın Emeği Pazarı açıklaması

İstanbul Gönüllüleri tarafından yapılan açıklamada “İBB’ye ait Üsküdar Meydanı’nda bugün başlayacak Kadın Emeği Pazarı etkinliğimiz, Üsküdar Kaymakamlığı’nın gece yarısı (07.06.2021 tarihli) tebligatı ile İBB birimlerinin tüm çabasına rağmen engellenmiştir” denilmişti.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Üsküdar Kaymakamlığı’ndan da açıklama yapıldı. Açıklamada, şöyle denildi:

* Üsküdar Meydanı’nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Gönüllüleri işbirliği ile Kadın El Emeği Pazarı kurulması planlandığı bildirilmiştir.

* Planlanan bu etkinlik ile ilgili olarak kaymakamlığımızca bugüne kadar özellikle hemşeri dernekleri ve diğer illerin idari mercilerinden gelen, yerel ürün pazarı, el ürünleri pazarı ve yöresel lezzet fuarı gibi etkinlik talepleri, genel hijyen kuralları, civar esnafın haksız rekabetten ötürü bildirdiği rahatsızlıklar, kayıt dışı satışın teşvik edilmemesi gibi gerekçelerle uygun görülmemiştir.

* Tüm bu sebeplere ilave olarak, devam eden salgın hastalık şartları da göz önünde bulundurulduğunda, her gün on binlerce İstanbullu’nun vapur, metro ve otobüsle ulaşımlarına kavşak noktası teşkil eden Üsküdar Meydanı’nda ilave bir vatandaş yoğunluğunun oluşturulmamasının yerinde olacağı değerlendirilmektedir.

* Yukarıda izah edilen gerekçelerle bahse konu etkinliğin Üsküdar Meydanı yerine Harem Otogarı yanında bulunan alanda tertip edilmesi daha uygun olacaktır.