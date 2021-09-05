Uyarılara rağmen petrol atıklarının olduğu denizde yüzdüler

Suriye'deki enerji santralinden yayılan, Akdeniz kıyısındaki ülkeleri tehdit eden ve Hatay'ın Samandağ sahiline ulaşan petrol sızıntısından kaynaklanan partikülleri temizleme çalışmaları devam ediyor. Bu sırada bazı kişiler, kirliliğe ve çalışmalara aldırış etmeden yüzmeyi sürdürdü.

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Türkiye’nin en uzun sahili olarak bilinen 14 kilometrelik Samandağ sahiline ulaşan petrol sızıntısı kaynaklı partikülleri temizleme çalışmaları, 2 Eylül’den bu yana hem denizde hem karada yapılıyor. Çalışmalara, Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi ve Seyit Onbaşı Atık Toplama Gemisi ile benzer donanıma sahip 6 deniz aracı da eşlik etti.

Açık denizde başlayan temizlik, Samandağ sahillerinde de sürüyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığından oluşan 35 kişilik ekip, kumsal boyunca, petrol sızıntısından kaynaklı küçük parçalar halindeki partikülleri çeşitli ekipmanlarla topluyor.

UYARILARI DİNLEMEDİLER

Büyükşehir Belediyesi, partiküllerin, açık denizden sahile ulaştığı ilk gün, sosyal medya hesabından uyarılarda bulunarak, “Ulaştırma Bakanlığı ve liman başkanlıklarının açıklarda temizleme çalışmaları sürüyor. Büyükşehir ekiplerimiz sahilde temizliği yapıyor ancak, halk sağlığı açısından kirlilik görülen noktalarda vatandaşlarımızın denize girmemesi ve dikkatli olması önemle rica olunur” denildi.

Bazı kişilerin uyarılara rağmen halen kirlilik görülen bölgelerde yüzmeye devam etmesi dikkat çekti. 14 kilometre uzunluktaki sahilde çalışmaları izleyenler, denizin keyfini çıkarmaya da devam etti.