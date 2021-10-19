Uyuşturucu satıcılarına operasyon

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, il genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Kağıthane merkezli gerçekleştirilen operasyonda adresler didik didik arandı.

Narkotik ekiplerinin yanı sıra operasyona Özel Harekat polisleri ve havadan polis helikopteri destek verdi.

Öte yandan baskın yapılan adreslerden biri de Kağıthane Gültepe Mahallesi Canan Sokak’ta bulunan müstakil bir ev oldu. Adreste uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 1 kişi gözaltına alındı. Operasyonla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.