Uyuşturucu serasına dönüştürülen dükkanlara baskın

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Beylikdüzü ve Avcılar'da 3 farklı adreste bulunan depo ve iş yerlerine eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yaptığı istihbarı çalışmalar neticesinde; Ş.K. ve F.E. isimli şahısların Avcılar ve Beylikdüzü İlçelerinde farklı adreslerde uyuşturucu üretimi yaptığı bilgisini aldı.

KLİMA SERVİSİ GÖRÜNTÜSÜ VERDİLER

İş yerini takibe alan Jandarma ekipleri, klima servisi görüntüsü verilen adreste müşteri hareketliliği olmadığı gibi, giriş çıkış yapanların da aynı kişiler olduğunu belirledi. Paravan olarak kullanılan iş yerine düzenli olarak giriş çıkış yaptığı gözlemlenen bu kişilerin, aynı zamanda farklı malzemeleri 3 adres arasında sürekli taşıdıkları tespit edildi.

DEPO’YU ADETA UYUŞTURUCU SERASINA ÇEVİRMİŞLER

Jandarma ekipleri söz konusu adreslere operasyon için harekete geçti. Şüpheli tarafından yüksek teknoloji havalandırma ve ışıklandırma sistemi kullanarak uyuşturucu madde yetiştirmek üzere adeta bir seraya dönüştürülen depo ve işyerlerinde arama yapıldı.

Aramalarda 720 kök mariuhana bitkisi, satışa hazır 128 kilogram mariuhana, çok miktarda saksı ile toprak, uyuşturucu madde yetiştirilmesinde kullanılan düzenekler, uyuşturucu maddenin gelişmesini sağlayan çok miktarda sıvı madde ile gübre ele geçirildi.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ş.K. ve F.E. ile yabancı uyruklu A.A., G.J. ve A.A. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.