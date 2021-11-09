Uyuşturucu tacirlerinin ‘Bal’ oyununu ‘Atak’ bozdu

İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine karşı mücadele eden jandarma ekipleri; bal tenekeleri içerisinde 14 kilo eroin ele geçirdi. Narkotik bulma eğitimli dedektör köpek Atak'ın tepki verdiği bal tenekelerinde ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan K.Ç. tutuklandı.

Habip ATAM

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Operasyon, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirildi. Uyuşturucu kaçakçılarına karşı mücadele eden jandarma ekipleri, K.Ç. isimli bir şüphelinin İstanbul'a eroin getirdiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler çalışma başlattı. Araştırmalarda K.Ç.'nin Bağcılar'da bir adreste olduğu anlaşıldı.

‘ATAK’ DEVREYE GİRDİ

Araştırmaların ardından adrese operasyon düzenlendi. Ön aramalarda uyuşturucu izine rastlanmadı. Bunun üzerine, uyuşturucu bulma eğitimli dedektör köpek Atak devreye girdi. Atak, evdeki bal tenekelerine tepki verince, teneke kutular açıldı.

14 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

Tenekelerinin içerisinde özel olarak hazırlanmış gizli bölmede 14 kilo uyuşturucu eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan K.Ç., “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak, Uyuşturucu Madde Temin Etmek, Uyuşturucu Madde Nakil Etmek” suçlarından adliyeye sevk edildi. K.Ç., tutuklanırken olayla ilgili diğer şüphelilerin tespiti için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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