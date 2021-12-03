Uzun namlulu cinayetin ardında suç örgütü çıktı

İstanbul'da polis ekipleri, özellikle Çekmeköy'de bir çok suç olayına karışan ve geçtiğimiz ay, Özcan Erden’in (33) Kalaşnikof marka silahla öldürülmesine karışan suç örgütüne operasyon düzenledi.

Habip ATAM

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Polisi harekete geçiren olay 18 Kasım'da Çekmeköy Şile Otobanı'nda yaşandı. İddiaya göre Özcan Erden arkadaşı ile birlikte araçla seyir halindeyken saat 23.20 sıralarında yanlarına bir otomobil yanaştı. Araçtakiler uzun namlulu silahla saldırı düzenlerken, olayda Özcan Erden hayatını kaybetti. Otomobili kullanan arkadaşı Ç.Ö. aracı Taşdelen'de bir taksi durağına bırakarak kaçtı. Daha sonra ise emniyete giderek ifade veren Ç.Ö.'nün 21 suç kaydı olduğu belirlendi.

KAÇAN ARAÇ TERK EDİLMİŞ OLARAK BULUNDU

Asayiş Şube Müdürlüğü olayla ilgili çalışma başlatırken, saldırının suç örgütleri arasındaki husumetten kaynaklanmış olabileceği belirtildi. Bunun üzerine Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de devreye girdi. Araştırmalarda, saldırıyı gerçekleştiren araç kameralardan tespit edildi. Çalıntı olduğu belirlenen araç terk edilmiş olarak bulundu.

OTOMATİK SİLAH VE EL BOMBASI

Çalışmalarda, şüphelilere ait ikinci bir otomobil daha bulundu. Bu aracın da çalıntı olduğu belirlenirken aramalarda, araçta 2'si Kalaşnikof (AK 47) tipi 3 uzun namlulu makinalı silah, 1 el bombası, 220 mermi ele geçirildi.

21 ŞÜPHELİ BELİRLENDİ

Araştırmaların devamında, uzun namlulu silahla gerçekleştirilen ve cinayetle sonuçlanan saldırının Çekmeköy'de rekabet halindeki iki çete arasındaki husumetten kaynaklandığı belirlendi. Yapılan çalışmalarda 21 şüpheli tespit edildi.

15 GÖZALTI; 16 SİLAH

Organize Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmaların ardından bu sabah operasyon için düğmeye bastı. Baskında, 15 şüpheli gözaltına alınırken, 10 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet pompalı tüfek, 3 adet kurusıkıdan çevirme tabanca, bu tabancalara ait 300 mermi, kartuş ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Firari 6 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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