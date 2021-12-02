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Vagonların bağlantı kancalarını çalan 2 şüpheli, yakalandı

Elazığ'da vagonların bağlantı kancalarını çalan 2 şüpheli, jandarmanın operasyonu ile yakalandı.

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Vagonların bağlantı kancalarını çalan 2 şüpheli, yakalandı

Tren istasyonunda, kullanılmayan vagonlardan 19 bağlantı kancası çalındı. Durumu fark eden görevliler İl Jandarma Komutanlığına haber verdi.

Jandarmanın Suç Araştırma Timi (JASAT) olayla ilgili soruşturma başlattı. Ekipler, kancaları çaldıkları tespit edilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin çaldıkları bağlantı kancaları da ele geçirildi.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kancalar da Devlet Demiryolu yetkililerine teslim edildi.
DHA

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