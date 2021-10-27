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Valilikten dolandırıcılık uyarısı

Tunceli Valiliği, Vali Mehmet Ali Özkan'ın ismini kullanarak, dolandırıcılık yapan kişilere karşı vatandaşları uyardı.

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Valilikten dolandırıcılık uyarısı

Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada, son günlerde bazı kişilerin telefonla iş insanlarını ve vatandaşları arayarak kendilerini Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan olarak tanıttıktan sonra para talep edip, dolandırıcılık yaptıklarının tespit edildiği bildirdi.

Açıklamada, vatandaşların bu tür taleplere itibar etmemeleri, dolandırıcılar tarafından kendilerine verilen hesap numaralarına hiçbir şekilde para aktarmamaları, kendilerini arayan kişilerin telefon numaralarını 112 Acil hattına bildirmelerinin, dolandırıcıların yakalanması ve muhtemel mağduriyetlerin önlenmesi açısından önem taşıdığı ifade edildi. DHA

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