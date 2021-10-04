Valilikten kağıt toplayıcılarına yönelik denetim açıklaması: 25 personel yaralandı

İstanbul Ümraniye'de kağıt toplayıcılarına yönelik denetimle ilgili açıklama yapan valilik, "Denetim çalışmalarını engellemek için atık kâğıt ve çöpleri yakan, taş atarak görevli personele ve araçlara saldırmak suretiyle 25 personelin yaralanmasına ve 8 araçta maddi hasara sebebiyet veren yaklaşık 20 kişilik gruptan 3 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır" dedi.

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İstanbul Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Ümraniye İlçemiz Esenkent Mahallesinde (Kadosan Bölgesi) atık toplama ve ayırma faaliyeti gösteren iş yerleri; Valiliğimiz, Ümraniye Kaymakamlığı, Ümraniye Belediye Başkanlığı, Emniyet, SGK, İŞKUR, Vergi Dairesi, Çevre ve Şehircilik, Tarım ve Orman ile Göç İdaresi İl Müdürlüklerinin 951 personelinin katılımıyla eş zamanlı bir denetim ve rehberlik çalışması gerçekleştirilmiştir” denildi.

“25 PERSONEL YARALANDI”

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

* Bu çalışmalarda; 2’si belediye ruhsatlı, 22’si tehlikesiz atık toplama-ayırma belgeli, toplam 77 iş yeri denetlenmiştir. Ruhsatsız olarak faaliyet gösteren 66 iş yerinden 12’si mühürlenmiş, diğer iş yerleri hakkında başlatılan yasal işlemler devam etmektedir.

* Denetim çalışmalarını engellemek için atık kâğıt ve çöpleri yakan, taş atarak görevli personele ve araçlara saldırmak suretiyle 25 personelin yaralanmasına ve 8 araçta maddi hasara sebebiyet veren yaklaşık 20 kişilik gruptan 3 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır.

* Bu iş yerlerinde, sosyal güvenceden yoksun bir şekilde çalıştırıldıkları tespit edilen düzensiz göç kapsamındaki 33 yabancı uyruklu şahıs, sınır dışı işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilmiştir.

* Denetimlerimizin hedefi, atıkların geri kazanımı için yapılan toplama ve geri dönüşüm faaliyetlerinin mevzuat hükümlerine uygunluğunun sağlanmasından ibarettir.

* Gerçekleştirilen denetim ve rehberlik faaliyetlerine katılan bütün kurumlarımızın personeli ile çalışmalarımıza destek veren Ümraniyeli hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz.