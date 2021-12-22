Van’da 633 yerleşim yerinin yolu kapandı

Van'da da etkili olan kar yağışı nedeniyle 633 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. 250 araç ve 650 personelle kapanan yolların açılması için çalışma yürüten karla mücadele ekipleri, tipi nedeniyle zor anlar yaşadı.

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Van’da dün gece saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle 633 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı, 250 araç ve 650 personelle yolların açılması için çalışma başlattı.

Gürpınar ilçesinin Kırkgeçit bölgesinde çalışmalarını sürdüren ekipler, grup yollarında karın yanı sıra tipiyle de mücadele ediyor.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, ayrıca kent merkezi ile kırsal kesimlerde olası buzlanma ve don olaylarına karşı da tedbir aldı. DHA

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