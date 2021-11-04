Van’da masaj salonuna fuhuş operasyonu

Van'da polisin masaj salonuna düzenlediği operasyonda 8 kişiye fuhuş suçundan 14 bin 80 lira ceza uygulanırken, işletme sahibi ise 'Fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama' suçundan çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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Van Emniyet Müdürlüğü ‘Fuhuş, fuhşa aracılık, teşvik, zorlama, yer ve imkan sağlama suçlarına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında İpekyolu ilçesinde ruhsatsız faaliyet yürüten bir masaj salonuna operasyon düzenledi.

Operasyonda 8 kişiye fuhuş suçundan 14 bin 80 lira idari para cezası uygulanırken, işletme sahibi 1 kişi ise ‘Fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama’ suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)

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