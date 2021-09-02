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Van’da sınırı yaya geçmeye çalışan 113 Afgan göçmen yakalandı

Van'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesinde, sınırı yaya olarak geçmeye çalışan Afganistan uyruklu 113 kaçak göçmen, güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

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Van’da sınırı yaya geçmeye çalışan 113 Afgan göçmen yakalandı

Yasa dışı geçişlerin önlenmesine yönelik Van’ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesine bağlı Hangediği ve Yukarı Kuyucak bölgelerinde modüler duvar çalışmaları devam ederken, bu bölgelerde sınırı yaya olarak geçmeye çalışan Afganistan uyruklu 113 kaçak göçmen, güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen kaçak göçmenler, buradaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezine gönderilecek. DHA

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