Yakıt pompasını çıkarıp, akaryakıt istasyonunu patlatmakla tehdit etti

Antalya'da Murat P. (30), elinde bıçakla geldiği akaryakıt istasyonunda akaryakıt tabancasını yerinden çıkartıp, istasyonu patlatmakla tehdit etti. Görevliler önlem amacıyla tabancadaki yakıtı kapatırken, polis Murat P.'yi 2 saatin sonunda etkisiz hale getirdi.

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Olay, saat 14.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Fahrettin Altay Caddesi üzerinde bulunan akaryakıt istasyonunda meydana geldi.

Elinde bıçakla akaryakıt istasyonuna gelen Murat P., pompa görevlisini uzaklaştırdıktan sonra akaryakıt tabancasını yerinden çıkardı.

Ayağı ile tabancaya basan Murat P., görevlilerden uzaklaşmasını istedi. Görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

‘BURAYI PATLATIRIM’ TEHDİDİ

Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipler Amiri Komiser Sait Tarı’nın ikna etmeye çalıştığı Murat P., “Burayı patlatırım, bana Erdal’ı getirin” diye tehdit etti.

Murat P., kendisini ikna etmek üzere gelen ailesinin de olay yerinden gitmesini istedi. Arkasından gelenleri görmek için istasyon görevlilerinden ayna isteyen Murat P., bir anlık dalgınlığından yararlanan polisin müdahalesi ile etkisiz hale getirilip, kelepçelenerek polis merkezine götürüldü. DHA