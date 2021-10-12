Yakıtı biten otomobillerini iten arkadaşlara TIR çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde yakıtı biten otomobillerini iten iki arkadaşa TIR çarptı. Kazada, arkadaşlardan Gökçe Kaya öldü, Mert Kocabaş ise yaralandı.

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Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Konya- Adana karayolu Ereğli ilçesi Kargacı Mahallesi kavşağında meydana geldi. Yakıtı biten otomobillerini itip kavşakta döndüren Gökçe Kaya ve Mert Koçabaş’a, Mehmet B. (52) yönetimindeki TIR çarptı.

Kaya ve Kocabaş kanlar içinde yere yığılırken, Mehmet B. ise aracıyla yoluna devam etti. İki arkadaş, çevredekilerin çağırdığı ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Kaya, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kocabaş’ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

TIR şoförü Mehmet B., 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp kazaya karıştığını ve olay yerine 20 kilometre yakınındaki bir dinlenme tesisinde olduğunu belirtti. Adrese giden jandarma ekipleri, Mehmet B.’yi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor. DHA